Poochy & Yoshi’s Woolly World: Erkunden Sie eine Wollwelt mit Yoshi und seinem süßen Freund Schnuffel! In diesem einzigartigen Plattformspiel begleiten Sie Yoshi und Schnuffel in einer handgearbeitete Wollwelt und versuchen Sie, die Yoshi-Bande zu retten, die vom fiesen Häkelheini Kamek in Wollknäuel verwandelt worden sind. Nutzen Sie Yoshis Fähigkeiten wie seinen Zungenschlag, um an losen Fäden ziehen, Gegner zu besiegen, Geheimnisse zu enthüllen und um jede Menge Sammelobjekte zu finden!

Yoshi kann Gegner verschlucken und sie in Wollknäuel verwandeln, um sie so auf andere Bösewichte zu schleudern. Yoshi kann auch mit Flatter-Sprüngen über Hindernisse springen, sich in verschiedene Formen verwandeln und lose Fäden mit seiner Zunge aufdröseln!

Geheimnisse sind überall versteckt, also sieh in allen Ecken und Winkeln nach! Sammler können Grinseblumen einsammeln, die neue Runden freischalten, Wunderwolle, die Yoshi neue Designs bietet, und noch einiges mehr!

Wenn Sie kompatible amiibo scannen, können Sie Schnuffel rufen, im Einzelspielermodus mit Doppel-Yoshi spielen oder ein Yoshi-Muster auf der amiibo-Figur speichern oder Yoshi-Muster freischalten, die auf anderen bekannten Charakteren basieren!

In „Poochy & Yoshi’s Woolly World“ können Sie auch Ihre eigenen Yoshi-Muster erstellen und sie im Spiel verwenden! Wie wird Ihr Yoshi aussehen?

