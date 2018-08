Ponyhof Glücksklee – Ponyferien mit Jolly ist ein Hörbuch aus dem Audio Media Verlag vom 13. Juli 2018.

Ponyhof Glücksklee – Ponyferien mit Jolly: Schock, schwere Not! Emmas Lieblingspony Jolly hat Asthma. Die Stute muss zur Kur an die Nordsee und Emma soll mit! Dabei kann sie Meer und Wellen überhaupt nicht ausstehen. Wenigstens darf ihre beste Freundin Viola sie begleiten, und schnell stellt Emma fest, dass es an der Nordsee superspannend ist. Wären bloß nicht diese eingebildeten Western-Zicken zur selben Zeit auf dem Pferdehof …

Elisabeth Günther spricht dieses Hörbuch, das fand ich, ich sag es mal direkt, mehr als gelungen. Sie hat es wunderbar geschafft authentisch zu wirken und hinter der Stimme konnte ich mir einfach keine erwachsene Frau vorstellen, das hat man bei Hörbüchern für Kinder und Jugendliche nur sehr selten. Die Geschichte selbst war auch sehr gelungen, richtig schön für Pferdebegeiserte Kinder, die ein spannendes Abenteuer hören wollen und dabei auch noch was lernen. Man lernt zb. etwas über das Verhalten mit den Mitmenschen und über die Umwelt, das alles kindgerecht verpackt, fand ich richtig super und empfehle ich sehr gerne. Denn auch das gibt es nicht so oft, wo man aus Hörbüchern noch etwas lernt, es also einen doppelten Mehrwert hat. Wenn ihr also Kinder habt, die sich für Pferde begeistern, dann liegt ihr mit diesem Hörbuch auf keinen Fall falsch.

9,0 von 10 gesunden Pferden