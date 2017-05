POLYGLOTT on tour Reiseführer Prag / Wien / Bodensee / Rom / USA – Der Osten

POLYGLOTT on tour Reiseführer Prag: Vor 25 Jahren aus dem Dornröschenschlaf erweckt und in den 90er-Jahren rasch aufgestiegen zur Szenemetropole, verbindet sich in der „Goldenen Stadt“ ein spannender Mix aus Architektur und Kultur mit einer ansteckenden Gelassenheit.

POLYGLOTT on tour Reiseführer Wien: Rund um Stephansdom, Naschmarkt und Hofburg finden die Besucher der österreichischen Hauptstadt in zahlreichen Kaffeehäusern noch einen charmanten Hauch K.-u.-k.-Monarchie. Aber auch das kulturelle Angebot ist mit MuseumsQuartier, Kunsthistorischem Museum, Oper und Burgtheater uvm. geradezu überwältigend.

POLYGLOTT on tour Reiseführer Bodensee: Beeindruckende Vielfalt erwartet den Reisenden in einer der beliebtesten Urlaubsregionen im Süden von Deutschland, im Norden der Schweiz und im Westen von Österreich: Kulturhungrige, Feinschmecker und Sportbegeisterte kommen hier auf ihre Kosten. Dazu gibt es zahlreiche Sehenswürdigkeiten in den Städten rund um den Bodensee zu entdecken.

POLYGLOTT on tour Reiseführer Rom: Menschen aus aller Welt pilgern in die Ewige Stadt, in der antike Monumente, barocke Plätze und lebendige Gegenwart eine einzigartige Symbiose bilden und Forum Romanum und Kapitol, Spanische Treppe, Villa Borghese und der Vatikan gleichermaßen faszinieren. Modisch gelassen beobachten die jungen Römer das Treiben vor Pizzerien, Bars und Eisdielen.

POLYGLOTT on tour Reiseführer USA – Der Osten: „This Land is Your Land“ heißt es bei Woodie Guthrie. Man sollte die Einladung annehmen, denn der Osten der USA verspricht mit herausragenden Metropolen wie New York, Boston und Chicago, mit landschaftlicher Vielfalt von den Niagarafällen bis zu den Florida Keys und den gastfreundlichen Südstaaten einen kontrastreichen und unterhaltsamen Urlaub.

Ich habe euch vor kurzem einige interessante Reiseführer vorgestellt und habe nun wieder welche gefunden, die einfach eine Erwähnung finden sollten. Die Reiseführer sind im allgemeinen extrem hochwertig und daher habe ich mir ein paar besorgt mit den Reisezielen Prag, Wien, Bodensee, Rom und den USA – Der Osten, also Zielen die mich sehr interessieren, die ich in meinem Leben, ich hoffe sehr bald, noch sehen möchte. Ich stelle sie euch hier zusammen vor, weil ich sie einfach genial finde, alle gleich irgendwie, alle haben in mir diesen Wunsch ausgelöst bald mal hinzufahren. Städte sind natürlich immer interessant, ich muss ehrlich sagen, dass ich lieber eine Städtetour mache als in die Ferne zu reisen, wenn in die Ferne, dann nur in Städte die wirklich was zu bieten haben, Rom beispielsweise oder eben ganz klassisch die USA.

Ich finde es klasse, wie es diese Reiseführer schaffen detailliert zu bleiben auf so einem kleinen Platz, also die Hefte passen in die Hosentasche. Ich bin überzeugt, dass man für sein ausgewähltes Reiseziel so einen Führer dringend braucht, man findet ja sonst nie all das interessante was einen interessiert, mit diesen Reiseführern hat man aber einen Begleiter, der den Urlaub wohl erst lohnenswert macht. Ich für meinen Teil werde als nächstes Island in Angriff nehmen.