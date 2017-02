Poltergeist XXL: 6 Filme in einer Box.

American Poltergeist: Fall River, Massachusetts – Eine Gruppe von Freunden hat eine unange-nehme Begegnung mit einem furchterregenden Poltergeist, der ihnen nach dem Leben trachtet…

Ghost Calls: Ein verlassenes Nest in Arizona. Dort lebt eine Familie, deren Sohn vor 15 Jahren verstorben ist. Eines Abends erhält die Frau einen Anruf, der ihr fast das Blut in den Adern gefrieren lässt. Am anderen Ende der Leitung ist der verstorbene Sohn.

Ghost Shark: Nachdem ein Fischer, der einen riesigen Menschenhai mit einer Handgra-nate ins Jenseits beförderte, werden tags darauf immer wieder grausam entstellte Leichname in einer kleinen amerikanischen Küstenstadt, gefunden. Es kommt die Legende um einen GHOST SHARK auf, der sich sowohl im Wasser als auch zu Lande zu bewegen vermag.

Ghosts: Jacques und Maurice sind Zwillingsbrüder. Als Jacques stirbt, reißt die Verbindung zwischen den Brüdern trotzdem nicht ab. Es scheint, als könne der neunjährige Maurice auf übernatürliche Weise mit seinem Bruder kommunizieren …

Ghost 2: Katelyn kehrt nach über 20 Jahren nach Henderson Bay zurück. Hier lebte sie mit ihren Eltern in einem Leuchtturm, bis ihre Mutter auf mysteriöse Weise zu Tode kam. Doch die Schatten der Vergangenheit trachten nun auch nach Katelyns Leben.

Ghost Horror House: Die Leroux Universität ist eine der renommiertesten Schulen an der Ostküste der USA und ihre Studentenverbindungen sind im ganzen Land bekannt und berüchtigt. Während der jährlichen Halloween-Party wird nun versehentlich der „Geist von Leroux“ erweckt. Von nun an schweben alle Studenten in Lebensgefahr.

Eine interessante Box, ich liebe ja trashige Filme und hier bekommt man gleich 6 Stück zu einem fairen Preis wie ich finde. Man muss sich nur klar machen, dass der Verleiher hier keine Top-Filme auf eine Box packt. Es sind eben stellenweise extrem trashige Filme, für die es ja aber auch durchaus Liebhaber gibt. Es sind so Filme die bei Tele5 bei SchleFaZ gezeigt werden würden. Aber es macht eben von Zeit zu Zeit Spaß sich so etwas anzusehen und so muss man öfter lachen als das man sich gruselt. Ich kann die Box empfehlen, weil man eben viel für sein Geld bekommt. Wenn Du das magst, also Trashfilme, dann greif einfach zu.

Hier noch eine weitere Box mit interessanten Horrorfilmen im Trash Genre für wenig Geld.

