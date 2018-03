Polizeiruf 110 Box 19: 1991 sind die besten Folgen der Serie von Studio Hamburg Enterprises aus dem Jahr 1991.

Polizeiruf 110 Box 19: 1991: Die letzten sechs Folgen der erfolgreichtsen Serie des DDR-Fernsehens! Inklusive der berühmten letzten Folge ‚Thanners neuer Job‘ mit Eberhard Feik und Peter Borgelt: Polizeiruf 110 meets TATORT!

Folge 148 Der Riss

Folge 149 Das Treibhaus

Folge 150 Todesfall im Park

Folge 151 Mit dem Anruf kommt der Tod

Folge 152 Ein verhängnisvoller Verdacht

Folge 153 Thanners neuer Job

Man muss als erstes mal dazu sagen, dass das die letzten Folgen sind, die in der ehemaligen DDR produziert worden sind, natürlich gibt es den Polizeiruf auch heute noch. Diese Box ist bereits die 19. Box und weil es die letzten Folgen sind eine ganz besondere, die haben noch einen anderen Flair, wie man so schön sagt. Ich selbst habe mich über die Box sehr gefreut, ich liebe den Polizeiruf, genau wie die Tatorte sind das immer tolle Krimis, die man am Abend genießen kann, daher meine klare Empfehlung an euch, hier einfach mal reinzuschauen.

8,5 von 10 DDR Krimis