Pokémon Staffel 19: XYZ ist eine Anime Serie von Studio Hamburg Enterprises vom 28. September 2018.

Pokémon Staffel 19: XYZ: Ashs und Pikachus Abenteuer in der Kalos-Region erreicht in Pokémon XYZ seinen Höhepunkt! Ash fehlt nur noch ein Arenaorden, um an der Kalos-Liga teilnehmen zu können. Sein Traum, Pokémon-Meister zu werden, ist zum Greifen nah! Währenddessen rückt auch Serenas Traum in Reichweite. Durch ihre Erfolge bei den Pokémon-Showcases kommt sie ihrem Ziel, um die Krone der Königin von Kalos zu kämpfen, immer näher. Heureka kümmert sich um einen neuen Freund, das niedliche, aber rätselhafte Blobby. Schon bald wird klar, dass finstere Kräfte am Werk sind, die sie zu trennen drohen. Wird das zwielichtige Team Flare sein Ziel erreichen oder können unsere Helden Blobby – und die gesamte Kalos-Region – vor dessen brennendem Hunger nach Macht schützen?

Die spannenden Abenteuer von Ash und seinen Freunden gehen in Staffel 19 und 48 neuen Folgen weiter! Außerdem kommt es zum großem Finale und Abschied in der Kalos-Region.

Das ist echt lange her, dass ich Pokemon geschaut habe, damals als es neu war, da hatte mich das auch richtig interessiert. Irgendwann bin ich dann davon abgekommen und weiß gar nicht so genau warum eigentlich. Ich finde das nach wie vor interessant und habe nach Jahren nun wieder mal eine Staffel geschaut. Ich finde die Animationen super, kein Vergleich zu dem Stil der ersten Staffel und doch hat man das Gefühl nichts verpasst zu haben. Man kann es, wie früher, noch laufen lassen und so richtig schön entspannend, die Folgen sind kurz und laufen immer nach demselben Muster ab. Mir gefällt das sehr, ich bin nach wie vor von Pokemon begeistert. Allerdings muss auch Raum für Kritik sein, denn Pokemon stammt ja aus Japan, eine japanische Tonspur ist hier allerdings nicht vorhanden, das finde ich mehr als schade, denn ich kenne einige die sich diese Anime Serien auch original anschauen.

8,5 von 10 brisanten Einsätzen