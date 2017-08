Pokémon GO – Alle Tipps und Tricks zum Spiel! ist ein Buch über eines der wohl beliebtesten Handy-Spiele aus dem BILDNER Verlag von 2017.

Pokémon GO – Alle Tipps und Tricks zum Spiel!: Ich bin ja trotz dessen, dass ich schon so langsam auf die 40 zugehe ein großer Pokemon Fan. Irgendwie haben mich die Spiele schon immer begeistert, so hatte ich auch Pokemon Go ausprobiert. Ein tolles App, das zwar auch zur Allgemeinen Belustigung beiträgt, es sieht halt witzig aus, wenn Jugendliche mit ihren Handys draußen stehen und Pokemon fangen. Aber andererseits bringt es die Menschen auch mal wieder an die frische Luft.

Doch ganz so einfach ist das gar nicht, zumindest nicht im weiteren Verlauf und da stellt sich dann auch schnell Frust ein, wenn man etwas nicht sofort versteht. Dafür ist nun dieses Buch da, das einem wirklich alles bis ins tiefste Detail erklärt. Ideal also für Einsteiger und junge Spieler. Gerade jetzt zum Sommer könnte ich mir vorstellen, dass sich der ein oder andere junge Mann oder junge Frau sich über dies Buch freuen wird und die warmen Tage dann mit Buch und Handy draußen verbringt. Auch für Spieler, die schon länger unterwegs sind ist das Buch durchaus zu gebrauchen, ich selbst wusste einiges noch nicht und konnte neues entdecken, so schau auch du einfach mal rein.

8,5 von 10 wildlebenden Pokemon