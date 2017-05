Poesie und Widerstand von Konstantin Wecker: Konstantins Klassiker neu aufgeweckt. Er ist 70. Doch müde ist Konstantin Wecker noch lange nicht. Das beweist die neue CD des Liedermachers, die anlässlich seines runden Geburtstages veröffentlicht wird. Mit dem Doppelalbum „Poesie und Widerstand“ nimmt der Münchner Musiker seine Hörer mit auf einen Streifzug durch sein über 50-jähriges Schaffen. Die am 26. Mai erscheinende CD beinhaltet über 25 seiner persönlichen Lieblingstitel, die der Komponist aktuell eingespielt und damit auch ein bisschen neu erfunden hat. Überraschungen inbegriffen. Denn für die Neuinterpretationen seiner Songs sowie auch brandneue Lieder holte sich der Träger des Kleinkunstpreises 2017 international erfolgreiche Gastmusiker, Sänger und Sängerinnen ins Studio. Sie alle standen mit ihm bereits auf der Bühne. Sie alle machen „Poesie und Widerstand“ beileibe zu keiner „Best of“-CD, sondern zu einer exquisiten Auslese von Wecker-Klassikern, die man in dieser Form noch nie gehört hat. Neu aufgeweckt und nimmermüde.

Seit wenigen Jahren mag ich die Musik von Konstantin Wecker irgendwie sehr. Ich hatte sie irgendwann mal entdeckt und dachte mir wie kann jemand, der so viele Probleme in seinem Leben mit u.a. Drogen hatte, so tolle Musik machen, das hatte ich einfach nicht erwartet. Die Texte sind so schön, die Energie und gleichzeitig die Kühle, das muss man einfach mal gehört haben. So fand ich dieses Bestof kann man sagen einfach toll, ein wahnsinnig schönes Album mit seinen schönsten Liedern. Ich kann jedem von euch empfehlen hier reinzuhören, ich hab sie mittlerweile drei Mal gemacht und bekomme einfach nicht genug. Besonders gelungen fand ich das Lied Empört Euch, empört euch es ist nie zu spät…