Pocket IQ-Test: Wie schlau bist du? ist ein IQ Test zum mitnehmen für zwischendurch aus dem moses Verlag von 2017.

Pocket IQ-Test: Wie schlau bist du?: Was hast du drauf? Natürlich ist Intelligenz nicht alles. Aber ohne geht auch nicht. Wer immer schon einmal eine Orientierung haben wollte, wo der eigene IQ denn auf der Skala wohl liegt, der ist mit diesem handlichen IQ-Test richtig bedient. IQ-Experte Martin Simon hat eigens einen Test entwickelt, der mit 60 dynamisch aufgebauten Fragen ein verlässliches Ergebnis liefert.

Über IQ Teste diskutiere ich ja sehr gerne. Denn meiner Meinung nach funktioniert so ein Test genau einmal, denn es geht ja, auch meiner Meinung nach, nicht darum nur die Aufgaben zu lösen, sondern sie zu verstehen und das klappt eben nur beim ersten Mal. Wenn man bereits weiß wie Aufgaben gehen ist die Lösung nur eine Zeitangelegenheit. Aber ich schweife ab. Dieser kleine Test ist richtig gelungen und macht sogar zwischendurch Spaß, weil es auch einfach mal was anderes ist. Kann man zb. wunderbar im Urlaub oder auf Reisen machen. Schaut ihn euch unbedingt mal an, ich finde ihn sehr gelungen.

7,5 von 10 Hochtalentierten