Planet of the Sharks: Man nehme etwas DEEP BLUE SEA, dazu eine Prise DER WEISSE HAI und das ganze gepaart mit etwas SHARKNADO, WATERWORLD & PLANET DER AFFEN und heraus kommt: PLANET OF THE SHARKS! Aber dies ist kein Spaß, sondern blutrünstiger Ernst! Denn, wenn der Meeresspiegel steigt, gibt es nur eine Spezies, die die Welt beherrschen kann…

In einer nicht allzu fernen Zukunft: Der Klimawandel und die immer weiter steigende Durchschnittstemperatur hat das gesamte Eis des Planeten schmelzen lassen. 98% der Landmassen sind nun mit Wasser bedeckt, und die Menschheit kämpft auf den Weltmeeren ums nackte Überleben und die letzten Trinkwasserreserven. Doch nicht nur die Piraten machen den letzten Überlebenden in den beiden schwimmenden Städten „Junk City“ und „Sanctuary“ das Leben schwer, sondern vor allem die stetig steigende Haipopulation. Angeführt von einem riesigen Alpha Shark, haben sich zahlreiche Schwärme zusammengeschlossen, um gemeinsam Jagd auf Frischfleisch in Form der letzten Menschen zu machen…

Noch ein Hai-Trash-Film? Seit dem Erfolg von Sharknado gibt es ja jede Menge solcher Filme, auch dieser reiht sich in die Trashfilmriege ein und ist ähnlich wie Sharknado einfacher Schrott. Okay, ehrlich gesagt mag ich Sharknado, weil er einfach zu heftig trashig ist, Planet of the Sharks kommt da nicht ganz dran, ist aber gar nicht so schlecht geworden wie viele von euch jetzt annehmen. Okay, er ist kein Meisterwerk der Filmgeschichte und klaut sich schön was bei anderen Filmen zusammen, wie zb. Waterworld und alle gängigen Hai-Filme, aber irgendwie fand ich ihn auch unterhaltsam, auf eine kranke Art und Weise. Man kann ihn schauen, zumindest dann wenn man solche Art von Trashfilmen im Allgemeinen mag, sucht man einen ernsten und guten Hai-Horrorfilm sollte man sich lieber Der weiße Hai anschauen. Ich habe diesen übrigens auf SKY gesehen, auch da gibts neben den ganzen Top-Filmen auch mal solche.

