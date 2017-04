Places von Lea Michele: Ihre Hauptrolle in der immens erfolgreichen und vielfach ausgezeichneten TV-Serie „Glee“ (2009 bis 2015) machte sie zum Weltstar, im April 2017 veröffentlicht die Sängerin und Schauspielerin Lea Michele nun ihr zweites Album „Places“. Es ist der Follow-Up zu ihrem Debütalbum „Louder“, das 2015 erschien und Platz vier der US Billboard Charts erreichte. 3 Jahre sind seit dem Debüt „Louder“ bereits vergangen und es ist viel passiert im Leben der Künstlerin.

Ich will ehrlich gestehen, dass ich die Serie Glee nicht kenne, so kannte ich Lea Michele auch nicht wirklich. Ich kenne auch ihr erstes Album nicht und ich habe dies auch nur aus Zufall bekommen zum mal reinhören und mir ein Bild machen. Als erstes ist mir aufgefallen dass nur 11 Lieder enthalten sind. Auch auf dem ersten waren „nur“ 11 Lieder drauf, finde ich persönlich für ein Album zu wenig. Für mich sieht das dann immer so aus als wolle man nur das nötigste machen um maximal zu verdienen, das kann ich nicht gut heißen. Gerade als „neue“ Künstlerin sollte man sich mehr Mühe machen, aber da man sie ja schon aus dem TV kennt ist das wohl nicht so wichtig, schade, denn die Musik selbst war so schlecht nicht. Zwar war kein Track dabei wo ich nun sagen würde „Der hat mich weggehauen“ aber auch keinen den ich schlecht fand. Man kann die CD reinlegen, durchlaufen lassen und hat schöne Musik gehört. Ob ich die Scheibe aber nochmal hören werde weiß ich nicht, dann muss man schon Fan sein, aber zumindest war es nicht schlecht und ich kann euch empfehlen einfach selbst mal reinzuhören.