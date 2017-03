Pilates – Grundkurs für Einsteiger: Der Grundkurs für Einsteiger mit drei kompletten Workouts und einem umfangreichen Übungs-Booklet für unterwegs! Physiotherapeutin und Pilates-Ausbilderin Nina Metternich zeigt mit ihrem „Grundkurs“ wie gezieltes Training zu einem schmerzfreien Leben führt. Die Übungen sind sowohl für Einsteiger als auch Fortgeschrittene geeignet. Egal ob Rücken-, Schulter- oder Nackenbeschwerden – mit dem „Pilates Grundkurs“ wird die tiefe Muskulatur angesprochen und der ganze Körper mit einbezogen, um Linderung zu schaffen. Der Körper wird in seiner Aufrichtung gekräftigt und der Rücken-, Schulter- und Nackenbereich nachhaltig gestärkt.

Vor einigen Monaten hatte ich mal ein Pilates Programm vorgestellt von dem ich nicht so sehr begeistert war, weil ich die Übungen ziemlich anstrengend fand, ich dachte mir damals es müsste so ein Programm für Anfänger geben und scheinbar hat man mich nun erhört. Dies Programm richtet sich an Anfänger und die Übungen sind auch wesentlich leichter, wobei ich sagen muss, dass sie nie anspruchslos sind, so ja nicht, sie sind schon anstrengend, aber eben machbar für einen Anfänger, selbst für mich, wo ich ein paar Kilo mehr auf den Rippen habe. Vom Umfang her ist es auch klasse, drei DVDs sorgen für eine abwechslungsreiche Belastung aller Körperteile, soll also heißen, dass wirklich alles irgendwie beansprucht wird. Ich bin da begeistert, denn mit Pilates kann man schon seinen Körper kräftigen und den Bewegungsablauf verbessern, so kann ich empfehlen, dass ihr euch auch einfach mal mit Pilates beschäftigt, euer Körper wirds euch danken.

