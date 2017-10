Piano von Benny Andersson ist ein klassischer Musik Sampler von Deutsche Grammophon (Universal Music) au dem Jahr 2017.

Piano von Benny Andersson: Als Hauptsongwriter für ABBA war er für unzählige Nr. 1-Hits verantwortlich, durch die das Kultquartett in Rekordgeschwindigkeit zu einer der erfolgreichsten Formationen des 20. Jahrhunderts avancierte; ein globales Pop-Phänomen, das mit seinen Evergreens perfekt den Zeitgeist einer Ära einfing und bis heute ganze Hörer-Generationen rund um den Planeten begeistert. Nach fast einer halben Milliarde weltweit verkaufter Tonträger und unzähligen Gold- und Platin-Awards präsentiert sich der schwedische Musiker, Komponist und Produzent nun auf Piano erstmalig von einer völlig anderen Seite.

Ich muss ehrlich gestehen, dass ich Benny Andersson bisher noch nicht kannte. Er ist der Mensch hinter ABBA, der, der die Musik gemacht hat, was man eindrucksvoll auf dieser CD zu hören bekommt, denn u.a. sind auch ABBA Hits enthalten, die Benny Andersson am Piano spielt, also in einer Art Ursprungsversion. Dabei ist die Musik wirklich schön und ich höre die CD nun schon zum dritten Mal hintereinander. Sie ist einfach auch entspannend nebenbei zu hören, ich liebe Piano Musik sowieso. Dann noch das Glück zu haben einen solchen großen Künstler zu hören ist fantastisch. Nicht nur ABBA Fans oder Freunden der klassischen Musik kann ich empfehlen hier reinzuhören, nein auch denen unter euch die sonst nichts mit Klassik am Hut haben, denn dies ist wirklich etwas Besonders, hört unbedingt mal rein.

9,0 von 10 Pianisten