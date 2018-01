Letzte Aktualisierung am 15.01.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

3x Phänomene und Kraft aus dem Jenseits: Seit dem Tod ihres Vaters befasst sich die Autorin Marlene Toussaint mit der „Jenseitigen Welt“. Während dieser Zeit hat sie viele wunderbare Dinge erlebt, die sie mit Ihnen, die das Buch lesen, teilen möchte. Dabei beschreibt sie nicht nur verschiedene Möglichkeiten, mit lieben Verstorbenen und der geistigen Welt in Kontakt zu kommen, sie beschreibt auch, wer hinter ihr steht, wenn sie ihre ganz persönlichen Erfahrungen zu Papier bringt. Es sind Engel, die ihr immer wieder aufs Neue die Kraft geben, über alle Zweifel hinweg ihren eigenen Weg in die spirituelle Welt auch anderen Menschen zu zeigen. Tief verwurzelt in ihrem Glauben an Gott trägt sie dabei ihre Überzeugung weiter, dass es kein größeres Band zwischen Himmel und Erde gibt als die Liebe und das jedem, der sein Herz dafür öffnet, großartige Einblicke in die trostreiche Verbindung von Tod und Ewigem Leben gewährt werden. Halten Sie Ihre Herzen nicht verschlossen für die Jenseitigen, Sie lieben uns und möchten mit uns Kontakt aufnehmen. Öffnen Sie ihre Herzen für die „Geistige Welt“, denn es gibt keinen Tod, nur das „Ewige Leben“!

