Pets 2: Das Original-Hörbuch zum Film ist ist Hörbuch von der Hörverlag vom 8. Juli 2019.

Letzte Aktualisierung am 16.07.2019 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Pets 2: Das Original-Hörbuch zum Film: Die Haustiere sind wieder los! Terrier Max, Katze Chloe, Zwergspitzdame Gidget und natürlich Mischlingsrüde Duke haben 2016 die Leinwände und die Zuschauerherzen erobert. Jetzt geht’s endlich weiter: Das nächste Abenteuer aus dem Doppelleben von Stubentiger, Schoßhündchen und Co. ist ein Animationsspaß für die ganze Familie.

Ich habe mich richtig auf dieses Hörbuch gefreut, weil ich den ersten Teil von Pets schon so toll fand und weil dieses Hörbuch Oliver Rohrbeck liest, mit dessen Stimme ich durch die drei Fragezeichen aufgewachsen bin. Seine Stimme ist mir so vertraut, dass ich einfach alles hören muss was er so spricht. Auch hier macht er das wieder ganz wunderbar und schafft es das Hörbuch irgendwie lebhaft zu machen, beinahe so wie der Film und daher gibt es hier meine ganz klare Kaufempfehlung.

9,0 von 10 süßen Haustieren