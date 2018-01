Peter Tuma. Satiren und Humoresken ist ein Buch aus dem Göttinger Verlag der Kunst vom 11. Dezember 2017.

Peter Tuma. Satiren und Humoresken: Peter Tuma ist einer der wichtigen, international renommierten deutschen Maler der letzten 50 Jahre. Hier präsentiert er erstmals eine noch wenig bekannte Seite seines Schaffens – die satirische und humoristische Zeichnerei. Mit hoher Könnerschaft und ungebrochener Experimentierfreude gibt er Einblicke in das Leben der Altsteinzeit, untersucht die optischen Unterschiede von Vertretern großer und kleiner Kunst, erforscht die Auswirkungen der Globalisierung, porträtiert erstaunliche Typen aus nächster Nachbarschaft, widmet sich privaten Geheimnissen eines bedeutenden Philosophen und begleitet Menschen mit Pflegestufe I.

Peter Tuma hat schon ein beeindruckendes Leben hinter sich, vor allem aber ein erfolgreiches, nicht umsonst gilt er als deutsche Ausnahmekünstler. Ich selbst kenne einige seiner Bilder, so lange interessiere ich mich noch nicht für Kunst, in irgendeinen Zusammenhang hatte ich mich mal kurz mit ihm beschäftigt. Jetzt, mit diesem Buch natürlich etwas ausgiebiger. Diese Bilder, also die satirischen und humorvollen gefallen mir von seinen Bildern auch am besten, wie ich festgestellt habe. Seine Art zu zeichnen und eben auch sein spezieller Humor begeistern mich. Besonders die, über die Steinzeit, da kann ich euch sehr empfehlen einfach mal selbst reinzuschauen.

8,0 von 10 satirischen Einblicken in die Steinzeit

