Peter Maffay – MTV Uplugged ist ein Best of Peter Maffay von Sony Music aus dem Jahr 2017.

Peter Maffay – MTV Uplugged: Peter Maffay ist seit Jahren einer der erfolgreichsten Rock – Musiker Deutschlands. Siebzehn Nr.1 Alben infolge sprechen für sich. So bietet es sich geradezu an, endlich all seine Hits in einem Akustik Kleid zu präsentieren. Das MTV Unplugged von Peter Maffay dürfte die ereignisreichste Veröffentlichung des Jahres sein! Aufgezeichnet wurde das Konzert am 08. und 09. August 2017 in Halle an der Saale.

Ich habe mich lange gefreut auf dieses unplugged Konzert, das ja in der Tat für jeden Künstler ein Highlight sein sollte. Mit Peter Maffay bin ich aufgewachsen, seine Lieder waren mir immer präsent und ich war gespannt welche Lieder hier präsentiert werden. Die Auswahl war letztendlich auch richtig gelungen, genau die Tracks, die ich so schön finde. 14 von 24 Tracks hat Peter Maffay nicht alleine gesungen, was ich schon schade fand, wenn ich ehrlich bin. Ich kenne das von unplugged Konzerten ehrlich gesagt gar nicht so. Natürlich ist mal bei dem ein oder anderen Track einer dabei, aber bei mehr als der Hälfte? Das ist dann schon am Thema vorbei, ehrlich gesagt und man hätte es Maffay und Friends nennen können. Natürlich war die Musik gewohnt geil, aber ich mag Johannes Oerding eben nicht, der war bei 6 Tracks dabei, also 1/4 der Lieder waren für mich verhunzt. Sicherlich wird das für den ein oder anderen von euch nicht so schlimm sein, aber ein großer Teil der DVD traf meinen Geschmack nicht, der andere Teil, nur von Maffay gesungen war dafür umso besser. Ich kann euch empfehlen einfach selbst mal reinzuschauen und euch ein Bild zu machen.

6,5 von 10 unplugged Konzerten