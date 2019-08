Perle Afrikas: Faszination Uganda ist ein Bildband aus dem Tipp 4 Verlag vom 8. Juli 2019.

Perle Afrikas: Faszination Uganda Andreas Klotz, Harald Lydorf, Hannes Jaenicke

Herausgeber: Tipp 4

Auflage Nr. 3 (08.07.2019)

Gebundene Ausgabe: 312 Seiten

Perle Afrikas: Faszination Uganda: Winston Churchill beschrieb das Gebiet des heutigen Uganda als eine Landschaft, die durch Schönheit, gute Böden, üppige Vegetation, eine reiche Tierwelt und ein angenehmes Klima geprägt ist . Er formte den Begriff Perle Afrikas der auch heute noch uneingeschränkt zutrifft.

In dieser Region mitten im tiefsten Herzen Afrikas liegt das faszinierende Weltnaturerbe Ruwenzorigebirge, eine der fremdartigsten Regionen dieser Welt, mit über 5.000 Meter hohen, teils vergletscherten Berggipfeln ganz nah am Äquator. Eine surreale, flechtenbehangene Regenwald-Zauberwelt mit einzigartigen Riesenpflanzen, Baumfarnen, leuchtend bunten Orchideen, klaren Flüssen, Wasser­fällen, idyllischen Seen und fabelhaften Moosteppichen. Nirgendwo sonst hat man so sehr das Gefühl, eine mystische andere Welt zu betreten. Bereits ca. 150 v. Chr. verzeichnete Ptolemäus die Mondberge in ersten Landkarten. Entspringen hier die Quellen des Nils? Dieses Buch zeigt sie Ihnen.

Ich habe selten einen Bildband mit so wundervollen Bildern gesehen. Damit meine ich nicht nur die Auflösung und die Qualität an sich, sondern eher die Schönheit der Dinge, das Auge des Fotografen. Wisst ihr was ich meine? Man hat hier wirklich das Gefühl, wenn man die Bilder sieht, dass hier viel Herz drinnen steckt und das nicht nur vereinzelnd, sondern auf jeder Seite und das beeindruckt mich, das sieht man so sehr selten in Bildbänden. Ich kann euch nur raten das Buch zu kaufen, es ist wunderschön und ihr tut damit noch etwas gutes.

Mit dem Kauf dieses Buches unterstützen Sie Charity-Projekte des Berggorilla & Regenwald Direkthilfe e. V., die den Menschen vor Ort, den Berggorillas und deren Lebensräumen direkt und langfristig helfen.

10 von 10 Berggorillas