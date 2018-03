Peelers ist ein Horrorfilm mit u.a. Wren Walker, Al Dales und Nikki Wallin von SchröderMedia aus dem Jahr 2016.

DVD, Freigegeben ab 18 Jahren

Laufzeit: 95 Minuten

Wren Walker, Al Dales, Nikki Wallin, Caz Odin Darko, Madison J. Loos

Deutsch, Englisch

Peelers: Die kleine Nachtclubbesitzerin Blue Jean will raus aus der Kleinstadt. Ihre Strip-Bar ist verkauft und die Crew macht sich für die letzte gemeinsame Nachtschicht bereit. Das Lokal ist voll, das Geschäft läuft und die Stimmung steigt nochmals als eine Gruppe Bergmänner ihren vermeintlichen Erdölfund mit einer ausschweifenden Clubnacht feiern möchte. Doch anscheinend war es kein Öl, auf das sie gestoßen sind. Als einer der Arbeiter sich nach dem Toilettenbesuch in ein Zombie ähnliches Wesen verwandelt ist dies erst der Anfang einer infektiösen Transformation vor der niemand sicher zu sein scheint. Augenblicklich ist der Club voll von Kreaturen, Zombies und Leichen. Blue Jean setzt alles daran, ihren Club, ihre Crew und ihr Leben zu verteidigen und schreckt dabei vor nichts zurück.

Der Film hat mir ganz gut gefallen, er hat von der Story entfernt was von Form Dusk Till Dawn. Aber nur entfernt. Er ist wesentlich trashiger, blutiger, abgedrehter und weiß das aber auch. In diesem Film wird gemetzelt, geschlitzt, geköpft, ausgeweidet, amputiert und was weiß ich nicht noch alles, so richtig herrlicher Trash und das auch noch gut umgesetzt. Ich kann euch wirklich sehr empfehlen hier einmal selbst reinzuschauen, aber nur wenn du einen solchen gut gemachten Blödsinn magst.

7,5 von 10 Zombies aufn Klo