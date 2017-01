PCs für Dummies: Der PC macht nie das, was er soll? Arbeiten am Computer dauern immer viel länger als geplant? Dann sollten Sie dieses Buch lesen. Dan Gookin ? Computerexperte der ersten Stunde und Bestseller-Autor ? bringt Ihnen geduldig die Tipps und Tricks im Umgang mit dem PC bei. Er spricht von der Maschine als gutem Freund. Fachbegriffe und Technikausdrücke vermeidet er konsequent. Das Buch begleitet Sie vom Auspacken des Computers bis ins Internet. So verlieren Sie schnell die Ehrfurcht vor diesem allgegenwärtigen und im Alltag mittlerweile unverzichtbaren Gerät. Und sind fix auf dem neuesten Stand: Windows 10 und die Cloud werden genauso verständlich behandelt wie der Rest.

Vor einigen Jahren habe ich mal PC-Kurse gegeben, für Rentner und Hausfrauen, im Grunde für alle die es lernen möchten und noch so gar keine Ahnung hatten. Im Grunde habe ich denen damals nichts anderes erklärt wie es auch in diesem Buch steht und ich fand es witzig wie das Wissen immer größer wurde. So war da ein Rentner der 86 Jahre alt war. Seine Enkel meinten er solle das mal machen und er hat noch nie an einem PC gesessen. Einige Wochen später hat er sich einen PC gekauft und im Internet Bauanleitungen für Windmühlen etc. ausgedruckt, die er dann in seiner Garage gebaut hat. So schnell kann es gehen, auch im Alter kann der Umgang mit dem PC eben noch sehr sinnvoll sein. Wer aber nicht teure Kurse besuchen möchte, kann sich die nötigen Grundlagen ganz leicht mit diesem Buch selbst beibringen.