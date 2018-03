Pausenkicks: Das ultimative Job-Workout für Körper, Kopf und Stimme ist ein Buch aus dem Campus Verlag vom 8. März 2018.

Pausenkicks: Das ultimative Job-Workout für Körper, Kopf und Stimme: Die drei Pausenkicker zeigen, wie wir auch bei hohem Arbeitsaufkommen, Informations-Overload und Stress einen kühlen Kopf bewahren und vital durch den Tag gehen. Ohne viel Aufwand und mit unmittelbarem Effekt. Probieren Sie es aus! So wird selbst der Montag zum Freund.

Ich sitze jeden Tag mindestens 10 Stunden, oft aber mehr im Büro. Daher hatte ich großes Interesse an diesem Buch, weil ich merke wie meine Knochen so langsam rostig werden. Ich brauche mehr Bewegung und will einfach zwischendurch etwas für mich machen, daher dachte ich dieses Buch wird genau das Richtige sein. Wirklich Lösungen bietet es allerdings nicht. Wenn man am Morgen Probleme mit dem Aufstehen hat, dann soll man sich strecken. Auf der Arbeit soll man Kieferübungen machen. Das war irgendwie nicht das was ich erwartet und erhofft hatte. Ich hatte mir erst kürzlich einen stehenden Arbeitsplatz eingerichtet, ich hatte gehofft darüber mehr zu lesen, ob das wirklich so gut ist wie ich denke, Übungen die man damit vereinen kann etc. Das war in diesem Buch leider nicht enthalten. Dennoch war es kurzweilig interessant, wenn man sich drauf einlässt.

6,0 von 10 Kieferübungen