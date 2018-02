Patroullienboot PT 109 ist ein Kriegsfilm mit u.a. Cliff Robertson, George Takei, Ty Hardin und James Gregory von Polarfilm aus dem Jahr 1963.

DVD, Freigegeben ab 12 Jahren

Laufzeit: 134 Minuten

Cliff Robertson, George Takei, Ty Hardin, James Gregory

Englisch, Deutsch

Patroullienboot PT 109: Der junge Marineleutnant John F. Kennedy nutzt, sehr zum Erstaunen seines Vorgesetzten Commander C. R. Ritchie, den Einfluss seiner Familie, um sich in das umkämpfte Gebiet der Salomonen versetzen zu lassen. Dort versammelt er eine Mannschaft – unter anderem bestehend aus Leonard J. Thom, ‚Bucky‘ Harris und Edmund Drewitch – mit der es ihm gelingt, das beschädigte Torpedoboot PT 109 zu reparieren.

Ich denke, dass jeder von uns John F. Kennedy kennt. Den ehemaligen Präsidenten der vereinigten Staaten von Amerika. Aber wusstet ihr auch das er bei der Marine war obwohl er eigentlich untauglich war? Er hatte ein Rückenleiden, ist mit Vitamin B, wie man so schön sagt, doch noch zur Marine gekommen, da wollte er unbedingt hin. Er war dann Kommandant des Patroullienboot PT 109, in dem es in diesem Film geht. Der Film erzählt autobiografisch die Geschichte von John F. Kennedy. Viele wissen das nicht, John F. Kennedy war ein Held, er hat für das, was in diesem Film gezeigt wird, viele Auszeichnungen bekommen. Ich war richtig überrascht, weil ich das selbst auch nicht wusste, den Film fand ich daher hochspannend, wenn er auch schon einige Jahre auf dem Buckel hat, ist er absolut sehenswert.

Mit demselben Darsteller gibt es auch einen weiteren Kriegsfilm auf DVD neu aufgelegt, Die Nackten und die Toten, fand ich zwar nicht so klasse, aber Fans werden sicher auch mit diesem ihren Spaß haben.

8,0 von 10 Kriegsschauplätzen