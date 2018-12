Papillon ist eine Neuverfilmung des großen Kinohits mit u.a. Charlie Hunnam, Rami Malek, Yorick van Wageningen, Roland Moller und Tommy Flanagan von Constantin Film aus dem Jahr 2017.

20 Bewertungen Papillon [Blu-ray] Herausgeber: Constantin Film

Auflage Nr. 0 (29.11.2018)

Letzte Aktualisierung am 6.12.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Papillon: Henri „Papillon“ Charrière (Charlie Hunnam) wird im Frankreich der 30er Jahre zu Unrecht wegen Mordes verurteilt und muss seine lebenslange Haftstrafe in der berüchtigten Strafkolonie St. Laurent in Französisch-Guayana verbüßen. Auf dem Weg dorthin begegnet Papillon dem seltsamen Louis Dega (Rami Malek), einem verurteilten Fälscher. Nachdem er ihn vor einem Angriff anderer Häftlinge verteidigen konnte, treffen sie eine Vereinbarung: Dega steht fortan unter Papillons Schutz, im Gegenzug finanziert Dega Papillons Fluchtversuche. Im Laufe der Zeit entwickelt sich zwischen den beiden Männern eine tiefe Freundschaft, die ihnen hilft, den schweren Arbeitsdienst und die sadistische Behandlung der Wärter zu überleben und die ihnen immer wieder die Kraft gibt, nicht aufzugeben…

Hierbei handelt es sich um eine Neuinterpretation des Film- und Romanklassikers aus den 70er Jahren, damals ein Meilenstein der Filmgeschichte mit Steve McQueen und Dustin Hofmann. Auf diese Neuverfilmung hatte ich mich lange gefreut, denn ich wollte die beiden Filme unbedingt miteinander vergleichen, weil ich den originalen Film so sehr mag. Der originale ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ich muss zugeben, dass ich nicht gedacht hätte, dass diese Verfilmung auch nur annähernd an das Original herankommt, kommt sie aber. Natürlich ist das Original unvergessen und ein absolutes Highlight, aber diese Verfilmung ist fast genau so klasse. Die Darsteller machen ihren Job richtig gut, ich bin hellauf begeistert. Wenn ihr das Original noch nicht kennt, schaut ihn euch unbedingt vorher an, wenn ihr das kennt, dann greift ruhig zu diesem Film, ihr werden hier mindestens genauso euren Spaß haben.

9,5 von 10 Einzelzellen