Papiermonster: 25 coole Papiermonster zum Selberbasteln! ist ein Buch von Ullmann Medien vom 15. April 2019.

Papiermonster: 25 coole Papiermonster zum Selberbasteln!: In diesem Buch finden sich Bastelvorlagen für 25 coole Papiermonster, entworfen von Künstlern aus aller Welt. Die Monster sind nicht nur äußerst fantasievoll gestaltet, sondern alle als einzigartige, skurrile Persön­lichkeiten konzipiert und steckbriefartig beschrieben. Da gibt es zum Beispiel das Covermodell „Icy Huggy“, ein gut­mütiges Schneemonster, das gerne laut singt und Äpfel isst oder das Seeungeheuer Zumolla, ein Meister im Synchronschwimmen.

Die Bastelbögen sind vorgestanzt und -gefalzt, sodass kinderleichtes Basteln garantiert ist. Einfach die Einzelteile heraustrennen, falten und nach Anleitung zu­sammenkleben. Für alle Kreativen gibt es am Ende des Buches 3 Blanko-Bögen, die selbst gestaltet werden können.

Total witzig gemacht dieses Bastelbuch für alle die Kinder von euch die die kleinen Monster mögen. Ist auf jeden Fall auch mal was anderes als die Bastelarbeiten in Kindergärten etc. einfach mal was etwas kreativeres und daher bekommt dieses Buch meine ganz klare Empfehlung.

8,5 von 10 kleinen Monstern