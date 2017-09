Paper Girls 1 & 2 sind Comicbände con CrossCult aus dem Jahr 2017.

Paper Girls 1 & 2: Was inhaltlich klingt, als träfe eine 80er-Jahre-Teeniekomödie auf AKTE X ist in Wahrheit das wohl Heißeste und Abgefahrenste, was der US-Comicmarkt derzeit zu bieten hat: die PAPER GIRLS werden nun bald auch in Deutschland Zeitungen und Fäuste fliegen lassen. Bei den PAPER GIRLS handelt es sich um vier Mädchen, die in einem amerikanischen Vorort im Jahre 1988, ausgestattet mit Walkie-Talkies. Tageszeitungen an Haushalte ausliefern.

In den frühen Morgenstunden an Halloween 1988 machen sich vier 12-jährige Mädchen mit ihren Fahrrädern auf, um die Zeitung auszutragen. Dabei geraten sie in das größte Abenteuer ihres Lebens. Denn in ihrer spießigen Vorstadt findet eine Alien-Invasion statt, von der niemand außer ihnen etwas mitbekommt. Vorstadt-Drama trifft auf überirdische Mysterien in dieser Hit-Serie rund um Nostalgie, den ersten Job und die letzten Tage der Kindheit.

Ich fand es genial, wie durch die Zeichnungen auch das 80er Jahre Feeling durchkommt, ich selbst bin in der Zeit aufgewachsen. Dazu noch diese durchaus trashige Story um Aliens, passt ebenso in die 80er Jahre wie der Comicstil.Auch wenn die Protagonisten Mädchen waren und sich sicher Mädchen an diesem Comic erfreuen werden, hatte ich auch meinen Spaß, das war insgesamt herrlich frisch, schaut euch diese Reihe unbedingt selbst mal an.

7,5 von 10 Mädchengangs