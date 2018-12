Panasia: by Akakiko ist ein Buch aus dem Cadmos Verlag vom 5. Dezember 2018.

Panasia: by Akakiko Chun Mi-Ja

Herausgeber: Cadmos Verlag

Taschenbuch: 112 Seiten

Letzte Aktualisierung am 11.12.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Panasia: by Akakiko: Mi-Ja Chun widmet dieses Buch ihren treuen Gästen und langjährigen Mitarbeitern. Es enthält die Rezepte jener 35 Speisen, die sich seit 1994 bis heute der größten Beliebtheit bei ihren Kunden erfreut haben und die Speisekarte aller Filialen der Restaurantkette „Akakiko“ prägen. „Akakiko“ entwickelt ständig neue Speisen und Beilagen, da es den Köchen Freude bereitet, auf asiatische Weise Abwechslung zu bieten. Der multikulturelle Hintergrund der Mitarbeiter hilft dabei sehr – sie stammen aus über 20, vorwiegend asiatischen Ländern. Die beschriebenen Rezepte wurden über viele Jahre von erfahrenen Küchenchefs in erarbeitet. Sie müssen, um ihren vollen Geschmack zu entfalten, unbedingt mit frischen Zutaten zubereitet werden. Das erfordert, dass man vor allem der Vorbereitung von Gemüse und Gewürzen besonderes Augenmerk schenkt.

Genaue Beschreibungen, brillante Fotos und kurze „Making of …“-Videosequenzen helfen Ihnen, die Vorbereitung und typische Akakiko-Kochweise nachzuvollziehen. Alle enthaltenen Gerichte sind, auch wenn dies auf den ersten Blick anders aussehen mag, relativ einfach zuzubereiten. Das erlaubt auch Ihnen, mit wenig Aufwand selbst zu experimentieren. Soßen und Speisen sind verschieden kombinierbar. Ihrer kulinarischen Kreativität sind also keine Grenzen gesetzt. So können Sie allen Ihren Gerichten eine ganz persönliche Note verleihen.

7,5 von 10 leckeren Rezepten