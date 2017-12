Pammesberger 2017: Great again! ist ein Comic aus dem Ueberreuter Verlag von 2017.

Pammesberger 2017: Great again!: Pammesberger ist Kult! Die tägliche Zeichnung im Kurier kommentiert die Skandale, Gesellschaft und Politik. Alles, was uns in diesem Jahr bewegt hat: der Blick zurück nach vorne – 2017 aus der Sicht des Karikaturisten! Mit einem Vorwort von Dr. Helmut Brandstätter.

Der Kurier ist eine österreichische Tageszeitung, sicher kennen sehr viele von euch diese Zeitung, in der die Kraikaturen von Pammersberger enthalten sind. In dieser Sammlung sind alle aus dem Jahr 2017 enthalten ein österreichischer Jahresrückblick also und ich kann euch sagen, was drüben passiert ist, ist echt manchmal sehr witzig. Wer sich also für Österreich interessiert und Spaß kein Fremdwort ist, der wird hier auf seine Kosten kommen. Ich selbst musste sehr lachen, besonders als es um die Wahlen ging, die Zeichnungen haben so viel Aussagekraft und sich komisch zugleich, ein großes Highlight, dass ich sehr empfehlen kann.

8,0 von 10 FPÖ Kandidaten