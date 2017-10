Paleo für Schokoladenfans – 80 glutenfreie süße Versuchungen ist ein Buch von books4success au dem Jahr 2017.

Paleo für Schokoladenfans – 80 glutenfreie süße Versuchungen: ‚Unsere Körper waren in der Steinzeit fertig entwickelt und sind für die damalige Nahrung optimiert. Alles, was seitdem dazugekommen ist, macht den Körper krank.‘ Vereinfacht ist dieser Satz das Credo der wachsenden Gemeinde von Anhängern der Paleo-­Ernährung. Doch was nach Askese und Verzicht klingt, begeistert immer mehr Menschen. Kein Wunder, denn offensichtlich bekommt die steinzeitliche Ernährungsform dem menschlichen Organismus ganz besonders gut.

Und dank Eigenschaften wie ‚glutenfrei‘ und ‚lactosefrei‘ freuen sich auch Allergiker über unbeschwerten Genuss. In diesem Buch finden sich einfache, schnelle und leckere Paleo-Rezepte rund ums Thema Schokolade. Ob Pudding, Brownies, Smoothies oder Spareribs im ­Schokomantel genießen Sie Süßes mit gutem Gewissen!

7,0 von 10 leckeren Rezepten