Paleo-Autoimmun-Therapie: Das Kochbuch: Hashimoto, chronisch entzündliche Darmerkrankungen, MS, Diabetes… rund 60 Erkrankungen können dem Autoimmun-Kreis zugeordnet werden – und für alle Betroffenen gibt es nun einen völlig neuartigen Ansatz, die medizinische Behandlung durch eine angepasste Ernährung zu unterstützen. Das Paleo AIP (= Autoimmunprotokoll) ist eine Weiterentwicklung der klassischen Paleo-Ernährung. Sie ermöglicht es, alle schädigenden Lebensmittel vom Speiseplan zu streichen und damit das Immunsystem zu entlasten. Gleichzeitig wird der geschädigte Darm beruhigt und wieder aufgebaut.

Dieses Buch unterstützt Sie während der Eliminierungsphase und darüber hinaus mit über 120 Rezepten und sorgt dafür, dass Ernährung und Genuss wieder zusammenkommen: entdecken Sie clevere Frühstücksideen, leckere Snacks und raffinierte Hauptgerichte, die auch Ihrer Familie und Gästen schmecken. Mit Paleo-AIP zu mehr Wohlbefinden – starten Sie noch heute!

Ich habe einen Reizdarm, zugegeben, nichts wirklich schlimmes im Vergleich zu MS, Hashimoto etc. aber doch ziemlich nervig, wenn man es einmal hat. Ich suche daher immer nach Rezepten, die den Darm etwas beruhigen, das ich ein halbwegs normales Leben haben kann. Okay, hört sich krass an, aber versucht euch mal vorzustellen wie das ist, wenn einem ständig der Darm weh tut, wenn der ständig beschäftigt ist und man nach jedem Bissen… ihr wisst was ich meine. Daher kann ich sagen sind diese Rezepte in diesem Buch richtig gelungen und vor allem abwechslungsreich, genau das was ich gesucht habe. Allerdings fand ich es etwas schade, das fast nur am Anfang von dem Buch Bilder waren, der ganze Mittelteil waren dann nur Rezepte ohne Bilder, also etwas langweilig präsentiert, dennoch kann ich das Buch empfehlen, vor allem aber bin ich froh, dass ich jetzt wieder Abwechslung in meinem Speiseplan habe.