Overwatch: Anthologie ist die Vorgeschichte zu den Overwatch Helden aus dem Panini Verlag von 2017.

Overwatch: Anthologie: Ob Soldier: 76 oder Ana, ob Tracer oder Symmetra – entdeckt die Geschichten hinter den Helden von Overwatch. Wie wurde Bastion Teil des Teams? Wieso verschwand Ana Amari? Woher hat Tracer ihren Slogan? Erfahrt all dies und noch viel mehr in dieser Hardcover- Anthologie, in der die ersten zwölf Hefte von Blizzards Overwatch-Comics gesammelt wurden, die von Top-Künstlern wie Matt Burns, Robert Brooks, Micky Neilson, Nesskain, Bengal und anderen geschrieben und illustriert wurden. Egal, ob du ein Overwatch-Neuling oder -Großmeister bist – dies ist ein essentieller Begleitband zum Spiel!

Dieser Comic sagt a selbst dass man als Neuling oder als Kenner gleichermaßen Spaß mit diesem Band haben wird. Ich kann nur die Sicht des Neulings beurteilen, denn ich habe erst diese Tage zum ersten Mal was von Overwatch gehört und es hat mich direkt begeistert. Um in die Geschichte reinzukommen dachte ich mir ich schaue mal in diesen Comic rein, Panini macht das ja durchaus immer sehr gut und ich wurde erneut nicht enttäuscht. Ich kann euch sehr empfehlen hier reinzuschauen, wenn du ebenfalls ein Neuling bist, um einfach die Helden auch schon mal etwas besser kennenzulernen, so baut sich im Spiel dann viel schneller ein Bezug auf, schau also einfach selbst mal rein, es lohnt sich.

7,5 von 10 Overwatch Helden