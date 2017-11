Overdrive ist ein Film mit u.a. Scott Eastwood und Ana De Armas von Universum Film GmbH aus dem Jahr 2017.

Overdrive: Die beiden draufgängerischen, charismatischen Brüder Andrew und Garrett Foster sind als Autodiebe Meister ihres Fachs. Dabei haben sie es aber nicht auf irgendwelche Autos abgesehen, sondern lediglich auf die ganz exklusiven und hochpreisigen Sammlerstücke. Als eingespieltes Team kennt ihre Abenteuerlust und Risikobereitschaft keine Grenzen. Auf der Suche nach neuen Herausforderungen an der Französischen Riviera geraten sie jedoch mit dem lokalen Gangster Jacomo Morier in Konflikt, dessen ebenso rare wie unbezahlbare Autokollektion als Beute lockt. Doch Morier entpuppt sich als unberechenbarer Gegenspieler: Die beiden Brüder sollen ihr begnadetes Talent unter Beweis stellen, indem sie ihm in kürzester Zeit ein besonderes Auto seines Erzfeindes Max Klemp organisieren. Ein Wettlauf gegen die Zeit mit überraschenden Wendungen und viel Adrenalin beginnt …

Irgendwo habe ich gelesen, dass Overdrive so ähnlich sein soll wie The Fast and The Furious, daher hatte ich großes Interesse einmal reinzuschauen. Ich bin auch etwas begeistert und dann doch irgendwie nicht, also schon etwas hin- und hergerissen. The Fast and The Furious ist natürlich eine tolle Filmreihe, wobei die letzten Teile echt etwas zu heftig waren, man hat da irgendwie die Kernaussage verloren, so will ich es mal beschreiben. Overdrive ist da schon näher dran, grob gesagt. Lediglich die Darsteller waren nicht so dolle, aber die waren hier sowieso nicht die großen Stars, das waren die Oldtimer, einer geiler als der andere und schön in Szene gesetzt mit moderner Musik. Für Autoliebhaber ist das also ein toller Film, mit tollen Bildern, geilen Autos und schwacher Story, dennoch hatte ich meinen Spaß mit dem Film, schaut aber einfach selbst mal rein und macht euch ein eigenes Bild.

7,0 von 10 Oldtimern