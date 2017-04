Outlook 2016: E-Mails, Kontakte und Termine im Griff: Outlook 2016 ist ein vielseitiges Programm zum Zeit-, Aufgaben und Kommunikationsmanagement. Erfahren Sie in diesem Buch alles Wissenswerte zu dessen Einsatz im Arbeitsalltag: Zeigen Sie die Grußformel automatisch in jeder E-Mail an und sorgen Sie für mehr Übersichtlichkeit im Posteingang. Legen Sie E-Mails auf „Wiedervorlage“ oder versenden Sie eine automatische Antwort während Ihrer Abwesenheit. Organisieren Sie Besprechungen oder zeigen Sie Feiertage im Kalender an. Erstellen Sie eine Liste aller Aufgaben und markieren Sie deren Erledigung mit einem Klick. In vielen Firmen wird Outlook in Verbindung mit Microsoft Exchange Server genutzt und erhält dadurch weitere Funktionen, z. B. die Freigabe des Kalenders für Kollegen. Auch diese Möglichkeiten werden hier besprochen. Das Buch ist komplett in Farbe gedruckt.

Ich benutze Outlook für meinen Arbeitsalltag schon eine ganze Zeit. Ich will auch ehrlich mit euch sein, das Buch hatte für mich nichts neues. Ich habe alles was drinnen steht, wie man seinen Arbeitsalltag erleichtern kann, wie man seine Mails leichter verwalten kann, selbst herausgefunden. Allerdings war das ein Prozess der über Monate ging. Ich hätte mir das Buch gewünscht beim Umstieg auf Outlook. Daher geht meine Empfehlung ganz klar an Neulinge, an Umsteiger, an die von euch die sich das erste Mal mit Outlook auseinandersetzen und noch nicht so ganz genau wissen was sie erwartet oder eben auch genaue Vorstellungen davon haben was man erreichen möchte. Ihr braucht dann nicht mehr stundenlang im Netz zu suchen, nun habt ihr dieses Buch, dass alles wichtige bis ins Detail so erklärt, dass es eben auch ein Anfänger versteht, es ist also, meiner Meinung nach, einen Blick mehr als wert.