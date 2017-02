100 x Outfit of the Day: Stylingideen für Lieblingsstücke: #ootd – unter diesem Hashtag teilen Fashionistas auf Instagram & Co. weltweit ihr Outfit of the day. Der international bekannte Stylist Mads Rønnborg zeigt Ihnen exklusiv, wie Sie Ihre persönlichen Must-Haves kombinieren und in Szene setzen. Lässig und gekonnt werden die neuesten It-Pieces zu Trendlooks kombiniert. Ob Jogginghose, Poncho, Röhrenhose, Etuikleid, Bomberjacke oder Plisseerock: Mit kreativem Gespür fürs Wesentliche stellt der Fashion-Profi aufregende und einzigartige Outfits für Sie zusammen. Lassen Sie sich inspirieren, wie Basics mit Trend- und Lieblingsstücken stilsicher aufgepeppt und kombiniert werden können. So gelingt Ihr perfektes Outfit of the day garantiert.

Eigentlich ein sehr spannendes Thema, wie man eben seine Kleidung optisch besser anpassen kann, sein Styling sozusagen verbessern. Ich war sehr gespannt auf dieses Buch, denn so wirklich vorstellen konnte ich mir erst einmal nur wenig. Dann war es leider so, dass alle Zusammenstellungen nur „gelegt“ wurden. Also nichts an Menschen angezogen zu sehen ist, ich finde es schwierig sich dann vorzustellen wie das an Menschen eben aussieht. Daher fand ich das Buch nur bedingt gut. Klar, das was der bekannte Stylist so zu sagen bzw. schreiben hatte war interessant, aber ich hätte die Kleidung schon gerne lieber an Models mit unterschiedlichen Figuren gesehen, so sagt das irgendwie nur sehr wenig aus. Schaut aber einfach selbst mal rein, das ist natürlich nur meine Meinung, deine könnte eine ganz andere sein.