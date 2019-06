Outdoor – Mensch – Natur. Adventuremanagement in Theorie und Praxis ist ein Buch aus dem UVK Verlag vom 21. Januar 2019.

Outdoor – Mensch – Natur. Adventuremanagement in Theorie und Praxis: Immer mehr Menschen zieht es in die Natur. Das Ziel: den grauen Alltag hinter sich lassen und Abenteuer erleben. Sport und Natur bedingen sich dabei gegenseitig. Sportler nutzen die Natur zur Erholung, greifen dabei aber auch in fragile Ökosysteme ein. Das Buch zeigt wie beides gelingen kann und Umweltschutz und Sport zusammenarbeiten können.

Das Buch ist ansich interessant, zuerst dachte ich es sind Outdoor Tipps für Menschen die sich eben gerne draußen aufhalten, aber es geht hier mehr um die Verschmelzung mit der Natur, das Zusammenspiel von Mensch und Natur. Das war dann auch sehr interessant, allerdings hat es mir nicht gefallen, dass nach jedem Kapitel teils seitenweise Literaturangaben waren, das unterbricht den Lesefluss und sieht zudem nicht wirklich gefällig aus. War für mich sehr ungewohnt und hat mir nicht gefallen. Gefallen hat mir aber der Inhalt und darauf kommt es ja an, daher kann ich euch empfehlen einfach selbst mal reinzuschauen.

7,0 von 10 Abenteuern in der Natur