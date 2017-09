Out of Our Heads von The Weyers

Out of Our Heads ist das neueste Album von The Weyers und Weyerworks / Omn Label Services (Rough Trade) aus dem Jahr 2017.

XOut of Our Heads von The WeyersXX: „Er ist das Gehirn, ich bin der Muskel“, sagt Luke Weyermann zur symbiotischen Beziehung zu seinem Bruder Adi. Der Vergleich macht Sinn. Einmal ist es Adi, der die meisten Texte schreibt und die Songs singt, und Luke, der sie mit seinem Schlagzeug dahin prügelt, wo sie am meisten Emotion freisetzen. Ein Zustand, der der Musik des Schweizer Duos The Weyers eine ganz besondere Note verleiht. Ihr neues Album „Out Of Our Heads“ erscheint am 01. September via Weyerworks/OMN Label Services.

Die dritte Veröffentlichung der Züricher bewegt sich zwischen Blues, Britpop-Sensibilität und rauen Gitarrenriffs und erzählt davon, was Menschen bewegt und wie sich gelebtes Leben anfühlt. „Wenn ich jetzt sterben würde, sollte in diesen Songs das stehen, was ich wirklich meine, und nicht das, was sich reimt“, sagt Adi und ergänzt: „Wenn man das richtige singt, dann sendet man damit auch das richtige aus.“

11 Lieder sind auf diesem Album enthalten Out Of Our Heads heißt ein Titel, den ich auch am geilsten fand von allen. Den höre ich die letzten Tage rauf und runter und immer wieder, hat sogar Platz auf einer meiner Playlisten gefunden fürs Auto. Einfach ein geiler Titel, den ihr unbedingt selbst mal hören müsst. Der Rest des Albums ist okay, tifft hin und wieder meinen Geschmack und man kann es absolut anhören, doch Out Of Our Heads ist nochmal ein ganzes Stück weit besser als die anderen Tracks.

7,5 von 10 Debutalben