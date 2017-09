Ostfriesenkiller ist ein Krimi mit u.a. Christiane Paul, Barnaby Metschurat, Christian Erdmann und Peter Heinrich Brix von Pandastorm Pictures (Edel) aus dem Jahr 2017.

Ostfriesenkiller: Eine Serie von Mordfällen erschüttert Ostfriesland. Die mit äußerster Brutalität getöteten Opfer führen Hauptkommissarin Ann Kathrin Klaasen und ihre Kollegen Weller und Rupert zum Regenbogenverein, der sich um behinderte Menschen kümmert. Die Nerven der Mitarbeiter liegen blank, als ein weiterer Mord geschieht. Für Ann Kathrin Klaasen wird dieser Fall zu einer großen beruflichen wie menschlichen Bewährungsprobe.

Als erstes muss ich ganz klar die Leistung der Darsteller herausstellen. Christiane Paul spielt hier hervorragend. Aber richtig beeindruckt war ich von Svenja Jung, die eine behinderte spielt und das so hervorragend macht, dass man einfach nur in jeder Szene staunt in der sie zu sehen ist. Davon abgesehen sieht sie sehr sexy aus in diesem Film, das aber nur nebenbei.

Der Film ist spannend, so richtig spannend und unvorhersehbar, wie ich finde. Ich habe bis fast zum Ende nicht geahnt wie alles wirklich zusammenhängt. Auf dem Weg dahin habe ich mich richtig in die Protagonisten verliebt könnte man sagen. Der Film lief im April im ZDF, an mir ist er völlig vorbei gegangen, ich bin froh, dass ich ihn auf Blu-ray nun doch noch schauen konnte und kann euch empfehlen dasselbe zu tun, es lohnt sich sehr, der beste Krimi in diesem Jahr bisher, den ich gesehen habe.

9,0 von 10 Ostfriesen