Osiris: Das versunkene Geheimnis Ägyptens: Im Mittelpunkt dieser Publikation steht der Osiris-Kult, der über Jahrtausende hinweg das religiöse Leben Ägyptens prägte. Jahr für Jahr wurde diesem Gott der Unterwelt und der Fruchtbarkeit in groß angelegten Zeremonien gedacht. In der Region von Thonis-Herakleion und Kanopus, den beiden im westlichen Nildelta versunkenen und von Franck Goddio wiederentdeckten Städten, fand dieser Ritus eine ganz besondere Ausprägung. Er spiegelt sich in den zahlreichen, teils monumentalen Funden, die die Unterwassergrabungen des Institut Européen d’Archéologie Sous-Marine der letzten Jahre zutage gebracht haben. Opfergaben, rituelle Gegenstände, Skulpturen und andere Artefakte lassen den Leser eintauchen in die faszinierende Welt der ägyptischen Mythologie. Aufsätze international renommierter Experten führen in die historischen, gesellschaftlichen und religiösen Hintergründe dieser einzigartigen Objekte ein. Ein mitreißendes Buch für jeden, der sich in die ägyptische Kultur vertiefen will.

Osiris ist der ägyptische Gott des Jenseits, das ist das was ich wusste. Ich muss dazu sagen, dass ich mich zwar sehr für die ägyptischen Götter interessiere, mich aber gar nicht so gut auskenne. Das war eines dieser Dinge, mit denen ich mich immer mal beschäftigen wollte, aber nie wirklich Zeit dazu hatte. Dies Buch hatte mich angeregt mich jetzt endlich mal näher damit zu beschäftigen und es war absolut spannend. Nicht nur spannend sondern auch hochwertig, da macht das Blättern richtig Spaß. Das Highlight war eine ausklappbare Seite von dem Osiris in liegender Position, einfach großartig. Genau solche Bücher machen das Lesen auch wieder wertvoll, wegen solchen tollen hochwertigen Büchern werden selbige nie aussterben, aber ich schweife ab. Wer mehr über die ägyptische Kultur erfahren möchte, im Speziellen Osiris, der wird an diesem Buch kaum vorbei kommen.