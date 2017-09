Orgasmusmaschine: Erotische Erzählungen ist ein Buch mit erotischen Geschichten aus dem konkursbuch Verlag von 2017.

Orgasmusmaschine: Erotische Erzählungen: Annette Berrs erotische Erzählungen lassen einen Blick auf alltägliche und außergewöhnliche sexuelle Erlebnisse zu, der sich stets zwischen Bewusstem und Unbewusstem, Realität und Traum bewegt. Die Geschichten sind witzig und tragisch, erregend und erschütternd zugleich. Es finden sich die Tragik scheiternder Beziehungen ebenso wie der Spaß am Sex, das Nachdenken über die Grenze von Liebe und Hass und unerwartete Erweiterungen des eigenen sexuellen Horizontes.

Ich bin von dem Buch hin- und hergerissen, denn einerseits waren die Geschichten wirklich sehr gut geschrieben und hocherotisch, andererseits schlecht und irgendwie abgefahren. Wirr möchte ich sogar sagen. Aber das ist ja auch das schöne an solchen Büchern, es ist für jeden Geschmack etwas dabei, ob das nun die SM Geschichte ist, oder die des Schwulen der mit der Lesbe… und und und, was für mich wirr und verrückt klingt, mag für dich stimulierend sein, so mach dir einfach mal dein eigenes Bild von diesem Buch.

6,0 von 10 Homosexuellen Liebespaaren