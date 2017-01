Organspende – zwischen Tod und Hoffnung: Spätestens dann, wenn die Krankenkasse mal wieder an das Ausfüllen des Organspende-Ausweises erinnert, ist jeder mit der Frage konfrontiert: Sollen meine Organe nach meinem Tod anderen, sterbenskranken Menschen zur Verfügung stehen – oder will ich das nicht? Die meisten Menschen drücken sich vor einer Entscheidung – auch, weil sie sich zu wenig informiert fühlen. Bin ich wirklich tot, wenn mir die Organe entnommen werden? Was heißt „Hirntod“ überhaupt? Und zeigen die jüngsten Skandale nicht, dass da irgendwie nicht alles mit rechten Dingen zugeht bei der Organtransplantation? „Die Story im Ersten“ zeigt, was genau vor einer Organspende abläuft, an welchen Stellen in jüngster Zeit getrickst wurde – und begleitet schwerkranke Patienten, die auf ein neues Organ hoffen.

Eine total interessante Dokumentation, die mal in aller Ausführlichkeit gezeigt hat wie man einen Hirntod eigentlich feststellt, da gibt es harte Kriterien und alle wurden eben an einem Patienten gezeigt. Außerdem werden natürlich Menschen gezeigt, die auf Organe warten, ebenso wurde erklärt welche Voraussetzungen stimmen müssen um seine Organe überhaupt zu spenden, ich fand das alles sehr spannend und hatte da vorher in dem Ausmaß keine Ahnung. Ich kann euch nur raten einmal reinzuschauen und euch vor allem so einen Organspendeausweis zu besorgen, den gibt es hier im Netz, zum online Ausfüllen und ausdrucken, das dauert keine 5 Minuten und ihr könnt vielleicht einem Menschen das Leben damit retten.

