Opa, was ist Glück?: Anleitungen zu einem gelingenden Leben ist ein Buch aus dem TRIGA Verlag vom 17. September 2018.

Opa, was ist Glück?: Anleitungen zu einem gelingenden Leben: Wie gelangen bereits Kinder und Jugendliche zu einem glücklichen und gelingenden Leben? Dieser Frage geht der Autor in zehn Briefen an seine Enkelin nach. Er stellt die Fragen, über die sich auch bereits Heranwachsende Gedanken machen und über die sie wenigstens in Ansätzen Bescheid wissen sollten. Die Pubertät gehört dazu und das Erwachsenwerden, aber auch Zwänge und Ängste, die menschliche Seele, das Verliebt-Sein und die Liebe, der Sinn des Lebens, Glück, Religion, Leid und Tod. Die Briefe können und wollen diese Themen nicht erschöpfend behandeln, sie sind aber eine gute Diskussionsgrundlage.

Ich fand es eigentlich sehr interessant zu sehen was ein Opa seiner Enkelin schreibt und ihr darüber das Leben erklärt. Ich glaube das wird der Enkelin lange in Erinnerung bleiben. Für mich als Leser wären aber vor allem die Antworten spannend gewesen. Irgendwie hatte ich nach jedem Brief das Gefühl mir fehlt die Antwort. Dennoch habe ich das mit großen Spaß gelesen und musste über die ein oder andere Stelle durchaus ein Weilchen nachdenken. Ich kann euch sehr empfehlen einfach selbst mal reinzuschauen.

7,0 von 10 Briefen von Opa