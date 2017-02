OneNote: Praxiswissen für Einsteiger: Microsoft OneNote ist Teil verschiedener Microsoft Office-Pakete und auf vielen PCs schon vorinstalliert. Das Notizprogramm bringt leicht Ordnung und Struktur in ihr digitales Leben: Sie können unkompliziert Informationen jeglicher Art sammeln und zu Ihren persönlichen Notizbüchern zusammenfassen.

Winfried Seimert zeigt Ihnen in diesem praxisnahen Buch, wie Sie mit OneNote Notizen, Termine, Fotos, Screenshots, Webseiten oder auch Dokumente sinnvoll sammeln, verwalten, strukturieren und gezielt wieder abrufen. Sie lernen, OneNote in Zusammenarbeit mit anderen Office-Programmen wie Outlook oder Word zu nutzen, und erfahren, welche fortgeschrittenen Möglichkeiten Ihnen das Add-in OneTastic bietet.

So wird OneNote zu einem effektiven Helfer für Ihre Selbstorganisation sowie Ihr Wissens- und Informationsmanagement.

Ich muss ehrlich gestehen, dass ich OneNote nie wirklich benutzt habe. Ich wusste so etwa was es ist und habe gedacht, dass ich dafür eh keine Verwendung habe. Außerdem hatte ich nie Lust mich da reinzufummeln, was ich seit diesem Buch habe. Ich wollte meine Wissenslücke endlich mal schließen und bin begeistert was sich mit dem Programm alles anstellen lässt. Es ist etwa so, dass ich natürlich einen Windows Rechner habe, an dem ich arbeite, außerdem habe ich ein Surface Pro 3, das für unterwegs da ist, bzw. was ich auch in der Küche mal benutze. Ich arbeite von zuhause aus und oft sehr viel, mir kommen oft Ideen und ich habe nach einer Möglichkeit gesucht diese zu sammeln und eben auch jederzeit darauf zuzugreifen, was mit OneNote sehr einfach ist. Ich kann diese dann dort sortieren, ganze Gruppen anlegen, Mails einfügen aus Outlook, zu denen ich Ideen entwickeln möchte und und und. Die Möglichkeiten sind beinahe unmöglich und ich kann euch empfehlen euch dies Tool einmal anzusehen, ich bin mir sicher auch ihr werdet eine Einsatzmöglichkeit finden, vor allem aber wird euch dies Buch dann erklären wie es genau funktioniert.