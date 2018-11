Omen of Sorrow ist ein Kampfspiel für die PlayStation 4 von Soedesco vom 6. November 2018.

Letzte Aktualisierung am 11.11.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Omen of Sorrow: Omen of Sorrow wurde von einem Team von Kampfspiel-Enthusiasten entwickelt, um die besten Elemente der Klassiker mit dem ultimativen Kampfspiel-Erlebnis zu kombinieren. Durch den Besuch vieler Events während der Entwicklungsphase wurden die AOne-Spiele von der Community der Hardcore-Kampfspielfans inspiriert. Dies hat zu einer erfrischenden neuen Interpretation des Genres geführt, mit einem makellosen Online-Multiplayer-Erlebnis. Neben Online-Kämpfen bietet Omen of Sorrow den Spielern einen ausgeklügelten Einzelspieler-Modus mit epischen Bosskämpfen und einen lokalen Mehrspieler-Modus, um gegen Freunde anzutreten.

Mit dieser Art von Kampfspielen bin ich ja aufgewachsen, Street Fighter, Mortal Kombat etc. Ich liebe diese Spiele und hatte mich sehr darauf gefreut, weil ich seit Injustice kein gutes Kampfspiel mehr gespielt habe. Was hier direkt auffällt: Die Technik ist gut, die Moves klappen alle, das geht sehr gut von der Hand, selbst vom Beginn aus, wenn man die Steuerung noch nicht so drauf hat, das spielt sich also sehr angenehm. Die unterschiedlichen Charaktere sind auch sehr gut getroffen, jeder hat so sein spezielles Move-Set, das echt Spaß macht zu entdecken. Man hat hier also ein sehr gelungenes Kampfspiel, das im Multiplayer besonderen Spaß macht. Der Singleplayer Modus ist allerdings nicht so gelungen. Die Story wird im Grunde nur durch Text erzählt und zwischen den Kämpfen hat man ellenlange Ladezeiten, was irgendwann anfängt etwas zu nerven, aber bevor das richtig störend ist, ist der Modus auch nach zwischen 2-3 Stunden vorbei. Ich fand den Singleplayer Modus, die Story nicht wirklich gelungen, deutlich mehr macht der Arcade Modus oder eben der Multiplayer Modus spaß, dann ist dies auf jeden Fall eines der Spiele, die man sich immer mal wieder vornehmen kann für ein paar Kampfrunden, am besten mit Freunden.

7,0 von 10 Werwölfen