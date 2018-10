Oman – Reiseführer von Iwanowski ist ein Reiseführer aus dem Iwanowski’s Reisebuchverlag vom 26. September 2018.

Oman – Reiseführer von Iwanowski: Das Sultanat Oman mausert sich immer mehr zu einem beliebten Reiseziel: Abenteurer, Wüstenfreaks, Naturinteressierte, Strand- und Tauchurlauber sowie Kulturtouristen finden in dem drittgrößten Land auf der Arabischen Halbinsel reichlich Abwechslung. Das Angebot an organisierten Touren ist groß und dank der guten Infrastuktur können auch Individualreisende den Wüstenstaat mit dem Mietwagen bequem auf eigene Faust entdecken. Iwanowski’s Reisehandbuch Oman geht speziell auf die Bedürfnisse von Selbstfahrern ein: Sieben Routen – von einem Kurzaufenthalt von vier bis fünf Tagen bis zu einem Urlaub von drei Wochen und länger – erschließen das Land.

Ich sag es ja immer wieder, ich reise unendlich gerne und bin immer wieder auf der Suche nach neuen Zielen, denn ich möchte wenn ich irgendwann mal alt bin sagen, dass ich was von der Welt gesehen habe. Zuletzt war ich in Deutschland unterwegs, in Köln, davor in Holland, Amsterdam. Nun bin ich wieder dabei neue Ziele für eine spätere Reise herauszusuchen und da sind die Reiseführer aus dem Iwanowski’s Reisebuchverlag immer grandios, denn hier erfährt man nicht nur viel über die Orte um die es da geht, man erfährt auch viele kleine Geheimtipps und kann einen möglichen Urlaub auch schon vorher genau planen, was ich bevorzuge, ich fahre ungerne irgendwo hin und schaue dann erst was man dort vor Ort machen kann, das ist mir zu stressig.

Mithilfe der Extra-Reisekarte, der Detailkarten und der zahlreichen praktischen Reisetipps lässt sich eine Individualreise gut planen und durchführen. Umfangreiche Hintergrundinformationen helfen beim nötigen Verständnis der arabischen Kultur. In den letzten Jahren hat Oman zunehmend auch als Ziel von Tauchreisen von sich reden gemacht. In den Küstengewässern sind 90 Korallenarten und mehrere Hundert Fischarten beheimatet, Seeschildkröten begleiten fast jeden Tauchgang. Zu den beeindruckendsten Erlebnissen gehört sicherlich die Begegnung mit einem Walhai. In der Küstenregion von Muscat locken etliche Schiffswracks. In einem Extra-Kapitel werden die schönsten Tauchreviere des Landes vorgestellt.

8,5 von 10 wunderbaren Reisezielen