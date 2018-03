Olympische Winterspiele 2018 Pyeongchang: Das offizielle EUROSPORT-Buch ist ein Buch aus dem Verlag pietsch vom 1. März 2018.

Olympische Winterspiele 2018 Pyeongchang: Niemals zuvor nahmen so viele Sportler (2914) aus so vielen Nationen (92) teil, noch nie wurden so viele Olympiasieger (102) ermittelt – die 23. Auflage der Olympischen Winterspiele schrieb Rekorde. Die deutschen Sportler haben mit 14 mal Gold, 10 mal Silber und 7 mal Bronze ihr bestes Ergebnis der Geschichte erzielt und belegten im Medaillenspiegel einen hervorragenden zweiten Platz. Erfolgreichste deutsche Teilnehmer waren Biathletin Laura Dahlmeier und der Nordische Kombinierer Eric Frenzel mit je zweimal Gold und einmal Bronze. Die Paarläufer Aljona Savchenko und Bruno Massot verzauberten das Publikum, die Eishockey-Nationalmannschaft stürmte sensationell ins Finale.

In Zusammenarbeit mit EUROSPORT machen die Sportjournalisten Dino Reisner und Siegmund Dunker im großen EUROSPORT-Buch alle Höhepunkte der Olympischen Winterspiele 2018 lebendig und bieten Fans eine fesselnde Dokumentation sämtlicher Disziplinen mit allen Ergebnissen. Abgerundet wird der Band durch Rückblicke ehemaliger Medaillengewinner wie Martin Schmitt, Sven Hannawald, Andreas Renz oder Anni Friesinger-Postma auf ihren persönlich bewegendsten Olympiamoment.

Olympia ist gerade einmal ein paar Tage vorbei und schon kommt dieses Buch in den Handel, der Wahnsinn, wie schnell das geht und wie beeindruckend noch dazu. Ich konnte leider nicht alles von Olympia sehen, da ich in den Wochen sehr viel Arbeit hatte leider. Daher freue ich mich besonders dieses Buch zu haben, denn es fasst die olympischen grandios zusammen und schafft es mich erneut zu begeistern. Besonders gut, neben den vielen tollen Bildern und Emotionen fand ich die Statistiken am Ende, bei der man noch einmal eine wunderbare Übersicht über alles bekommt, genau wie der komplette Medaillenspiegel. Wer Olympia geschaut hat, mit gezittert hat, begeistert war, dem kann ich dieses Buch sehr empfehlen.

8,5 von 10 Goldsportlern