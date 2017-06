Olympiaanalyse Rio 2016: Seit 1992 nimmt das Institut für Angewandte Trainingswissenschaft jeweils im Nachgang der Olympischen Spiele umfassende sportartspezifische und sportartübergreifende Auswertungen der Ergebnisse und Entwicklungen in ausgewählten Sportarten vor. Auch zu den Olympischen Spielen 2016 in Rio haben die Trainingswissenschaftler Weltstandsanalysen erstellt und diese in den Auswertkonferenzen der jeweiligen Verbände präsentiert und diskutiert. Der vorliegende Band stellt eine Zusammenfassung der umfangreichen Analysen in 19 olympischen Sportarten dar. Vorangestellt werden empirisch belegte Erkenntnisse, wie etwa zur Leistungsdichte, zur Entwicklung von Trainings- und Wettkampfsystemen und zu den Umfeldbedingungen von Training und Wettkampf. Zudem werden perspektivisch zu erwartende Leistungsentwicklungen und die dafür notwendigen Bedingungen einschließlich der wissenschaftlichen Unterstützungsleistungen thesenhaft formuliert.

Ich liebe Statistiken, vor allem über Sport und auch wenn ich kein Sportwissenschaftler bin fand ich dies Buch richtig gelungen. Genau das was ich mir vorgestellt habe, habe ich auch bekommen. Ich will das mal anhand eines Beispieles festmachen: Beispielsweise beim Radrennen, die Zeiten der letzten olympischen Spielen, wenn man das in dem Kurvendiagramm sieht wird schnell klar welche Entwicklung das nehmen wird. Dazu schreiben die Autoren dann jede Menge wissenswertes über die verschiedenen Sportarten, also welche Begebenheiten gleich geblieben sind, was sich verändert hat, welche Nationen sich möglicherweise verändert haben und welche Entwicklung auch das nimmt. Ich hatte diese Tage große Freude mit dem Buch und den gefühlt unendlich vielen Statistiken, daher meine klare Empfehlung an euch auch einfach mal reinzuschauen.