Oktoberfest Megaparty 2017 ist ein Schlagermusik-Sampler von Blue Door Records (Delta Music) aus dem Jahr 2017.

Oktoberfest Megaparty 2017: Bald ist ja wieder Oktoberfest, schon sehr früh dazu erscheint dieser Sampler der wirklich alle Partykracher dabei hat. Mein Geschmack ist das zwar nicht unbedingt oder besser gesagt nicht wenn ich nüchtern bin, aber das ist man beim Oktoberfest ja eh nicht. Witzigerweise, was ich beim Hören festgestellt habe: Ich kann fast jeden Titel auswendig, also so schlecht scheint es dann ja doch nicht zu sein, aber wie gesagt, das ein oder andere Bier ist dabei Pflicht, sonst gehts nicht, zumindest bei mir. Aber Spaß beiseite, das sind eben Lieder für eine Party wie zb. Anton aus Tirol oder das Holz Lied, wobei letzteres geht auch nüchtern. Aber jetzt wirklich Spaß beiseite, diese Lieder sind wirklich nur was für eine Party, dann schickt der Sampler aber wirklich, also hört einfach selbst mal rein und viel Spaß beim Feiern.

7,0 von 10 besoffenen Bayern