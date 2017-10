Officer Downe – Seine Stadt. Sein Gesetz. ist ein Actionfilm mit u.a. Kim Coates, und Tyler Ross von EuroVideo aus dem Jahr 2016.

Officer Downe – Seine Stadt. Sein Gesetz.: Officer Downe (Kim Coates) sorgt auf brutalste Weise für Gerechtigkeit, während er ein unsterbliches Geheimnis trägt. Er ist weit mehr als der ultimative Mensch, er ist der ultimative Super-Cop! Nicht einmal der Tod selbst kann Officer Downe stoppen! Ein einzigartiges telepathisches Wissenschafts-Experiment lässt ihn als Geißel der Unterwelt LAs immer wieder auferstehen. Dieser Cop kriegt nie genug und kommt immer wieder zurück.

Am Anfang war dieser Schrott wirklich unterhaltsam. Ähnlich eigentlich wie es bei Filmen wie Sharknado ist, der Unterschied ist, dass Officer Downe so überhaupt keinen ernsten Ansatz hat. Es geht quasi genau so weiter wie am Anfang, immer total blödsinnig und gipfelt in einem Finale, das kaum an Blödsinnigkeit zu übertreffen ist. Fans von Trashfilmen wird das sicher irgendwie gefallen, ich selbst bin ja auch ein Liebhaber von Trashfilmen und Mockbustern, aber das war selbst mir etwas zu viel, wenn ich ehrlich bin. Ich kann euch aber empfehlen einfach selbst mal reinzuschauen und euch ein Bild zu machen. Ähnlich komisch fand ich übrigens, wenn ich schon dabei bin, die Serie Cleverman. Da geht es um das dystopisches Australien in der nahen Zukunft, auch hier schaut einfach selbst mal rein.

4,0 von 10 Supercops