Oddball – Retter der Pinguine ist eine unterhaltsame Komödie für die ganze Familie von Universum Film GmbH aus dem Jahr 2017.

Oddball – Retter der Pinguine: Er heißt Oddball, was Spinner oder Querkopf bedeutet. Und so ist er auch. Zwischen den flauschigen Schlappohren produziert sein Hundehirn eigenwillige Streiche, mit denen er den Menschen im Dorf gewaltig auf die Nerven geht. Damit gefährdet der Hirtenhund, der eigentlich auf Farmer Swampys Hühner aufpassen soll, sogar seinen Job. Der Hundefänger will ihn endgültig aus dem Verkehr ziehen. Aber dann kommt Oddballs große Chance: Er soll eine Brutkolonie von seltenen Zwergpinguinen vor Füchsen beschützen. Doch es sind nicht nur vierbeinige Räuber, die den kleinen Frackträgern an die Wäsche wollen …

Ein richtig schöner Familienfilm, so kurz könnte man es schon stehen lassen. Oddball ist ein etwas seltsamer Hirtenhund. Er soll eigentlich Hühner bewachen, das kann er aber nicht so gut. Er ist so der etwas tollpatschige Hund und entdeckt irgendwann, dass er die kleinen Pinguine, die vom Aussterben bedroht sind, mag. Ich kann euch sagen, das ist so süß, wenn die beiden, der kleine Pinguin und der große Hund sich gegenüber stehen und sich ihre Liebe zueinander zeigen. So süß, das könnt ihr euch kaum vorstellen. Der Film ist so typisch der Sonntag Nachmittag Familienfilm, den dem Groß und Klein vor dem Fernseher sitzt und beide auch noch ihren Spaß haben. Dazu kommt dann noch, dass dieser Film eine tolle Botschaft vermittelt ohne dabei aufdringlich zu sein. Ich kann euch sehr empfehlen hier einfach mal selbst reinzuschauen.

8,0 von 10 kleinen Pinguinen