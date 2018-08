Obercool im Haifischpool ist das neueste Album von die Jungen Zillertaler und Ariola (Sony Music) vom 6. Juli 2018.

4 Bewertungen Obercool im Haifischpool die Jungen Zillertaler, Obercool im Haifischpool

Ariola (Sony Music)

Audio CD

Letzte Aktualisierung am 8.08.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Obercool im Haifischpool von die Jungen Zillertaler: Mit ihrem neuen Album schlüpfen Die jungen Zillertaler auf ihrem CD-Cover sogar ins Haifisch-Kostüm und liefern musikalisch wieder tierisch guten Party- und ihren unverkennbaren JUZI-Sound ab. Die 13 hitverdächtigen Songs gehen wieder voll auf die Zwölf!

2018 – Das hieß für Die jungen Zillertaler und ihre Fans bisher ganz einfach Party, Party, Party. Und sie denken gar nicht daran, dabei etwas zu ändern. Ihr Live-Album „Partykracher – Die größten Hits der JUZIs“ kletterte zu Beginn des Jahres auf Anhieb an die Spitze der österreichischen Album-Charts und hielt sich über acht Wochen in den Top-Platzierungen. Wer die JUZIs kennt, der weiß, dass sie mit ihrem neuen Album Obercool im Haifischpool wieder ganz nach oben wollen. Der Erfolg kommt nicht von ungefähr, zählen die JUZIs doch zu den innovativsten und kreativsten Künstlern ihrer Branche. Seit mehr als zwei Jahrzehnten begeistern sie ihr Publikum – mit einprägsamen Melodien, Party-Sound, Live-Erlebnis und ihrer Bodenständigkeit. Das verkörpern Markus, Daniel und Michael vom Scheitel bis zur Haferlschuhsohle. Und dafür liebt sie ihr Publikum.

Ich sage es bei Schlageralben immer wieder, dass das eigentlich nicht so sehr mein Geschmack ist, aber ich dennoch einzelne Sachen durchaus gerne hören. die Jungen Zillertaler gehören dazu, denn die Musik ist witzig und erinnert hier und da durchaus an EAV vom Stil her. Ich kann bei den Liedern lachen und einige Hits sind sogar so gut, dass sie ab und an bei mir in der Playliste laufen. Ich kann euch sehr empfehlen hier einfach mal reinzuhören, richtig gute Unterhaltungsmusik, das Album ist gelungen.

7,5 von 10 Tanten aus Marokko