Nutzpflanzen der Tropen und Subtropen ist ist ein Buch aus dem Quelle & Meyer Verlag vom 17. Mai 2019.

Letzte Aktualisierung am 16.06.2019 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Nutzpflanzen der Tropen und Subtropen: Pflanzen und Früchte tropischer und subtropischer Länder sind auch hierzulande begehrte Handelsgüter und eine echte Bereicherung unseres Speisezettels. Das vorliegende Buch stellt knapp 300 der wichtigsten Nutzpflanzenarten der Tropen und Subtropen vor und erläutert deren Herkunft, Verbreitung, Biologie, Anbau, Nutzung und Verwendung. Alle vorgestellten Pflanzenarten werden ausführlich beschrieben und sind mit informativen Fotos illustriert. Ein verständlich aufgebauter Bestimmungsschlüssel zu den Früchten ermöglicht einen raschen und sicheren Zugang auch zu wenig oder bisher nicht bekannten Arten.

Der Wahnsinn, was man hier alles über Pflanzen erfährt. Gerade für mich als Hobbykoch ein extrem lehrreiches Buch. Aber auch als Teeliebhaber habe ich hier vieles neues für mich entdecken können. Ich kann euch dieses Buch mehr als nur empfehlen.

Letzte Aktualisierung am 16.06.2019 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Außerdem kann ich euch auch das Buch Unsere wichtigsten Arzneipflanzen: 41 Arten, die jeder kennen sollte aus demselben Verlag empfehlen: Zwei Drittel der deutschen Bevölkerung wenden Naturheilmittel an. Umso wichtiger ist es, Nützliches und Wissenswertes über unsere bewährtesten Arzneipflanzen zugänglich zu machen. Margot und Roland Spohn beschreiben in diesem Buch die 41 wichtigsten Arzneipflanzen und informieren darüber, bei welchen Beschwerden und in welcher Form die Pflanzen angewendet werden. Dabei vergessen sie nicht, mögliche Nebenwirkungen und Risiken aufzuzeigen. Zu jeder Arzneipflanze erhalten die Leser Informationen zur Botanik, zum Lebensraum, zu den genutzten Pflanzenteilen, den Wirkstoffen, der medizinischen Wirkung sowie der Bedeutung in der Geschichte der Heilkunde. Brillante Fotos von allen vorgestellten Arten und nützliche Hinweise zum Selbstanbau sowie Informationen zu ähnlichen Pflanzenarten runden diesen praktischen Ratgeber ab.

9,0 von 10 ganz besonderen Pflanzen